Belçika'da depremzedeler için toplanan bağış 11,6 milyon euroya ulaştı

HADİSE DE YER ALDI



Radyolar gün boyu Türk şarkıcı Hadise'nin de aralarında bulunduğu 30 sanatçının seslendirdiği "İnsanlar insanlara yardım eder" parçasını çaldı, bazı radyo programları da yayınlarını depreme ve yardım kampanyasına ayırdı.



Ülkenin en büyük medya grupları bünyesindeki radyolar, anonslarla "12-12" adlı konsorsiyumun hesap bilgilerini aktararak, gün boyu yardım çağrıları yaptı.



Bu yayınlar sayesinde 1 günde 1,8 milyon euro bağış toplandığı açıklandı. Dünkü bağışların eklenmesiyle bugüne kadar depremzedeler için "12-12" konsorsiyumunun topladığı bağış miktarının 11,6 milyon euroya ulaştığı bildirildi.



Konsorsiyumdan yapılan açıklamada, "Bu müthiş dayanışma ve ülkedeki medya kuruluşlarının desteği için müteşekkiriz. Bireylerin, şirketlerin ve devlet kurumlarının cömertliği için de ayrıca teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

YARDIM KAMPANYASINA KATILAN ŞARKICILAR



• Astrid Stockman,

• Axelle Red

• Bart Peeters

• Berre

• Camille Dhont

• Dana Winner

• Francisco Schuster

• Geike Arnaert

• Hooverphonic

• Grace

• Stef Gustaph

• İlayda Çiçek

• Isabelle Ada

• Clouseau

• Johannes Genard

• Lien De Greef

• Laura Tesoro

• Maksim Stojanac

• Margriet Hermans

• Celien Hermans

• Metejoor

• Natalia Druyts

• Niels Destadsbader

• Olivia Trappeniers

• Paul Michiels

• Mama’s Jasje

• Pommelien Thijs

• Selah Sue



GEÇEN YIL UKRAYNA İÇİN 29 MİLYON EURO TOPLANMIŞTI



12-12 konsorsiyumu son olarak geçen yıl Ukraynalılar için büyük bir kampanya düzenlemiş, o kampanyada 29 milyon euro toplanmıştı.



Konsorsiyum, Caritas International, Belçika Kızılhaçı, Handicap International, Dünya Doktorları, Oxfam Belçika, Plan International ve UNICEF Belçika adlı yardım kuruluşlarından oluşuyor.



Bağışlar, konsorsiyumun "BE19 0000 0000 1212" numaralı hesabına veya "www.1212.be" internet sitesine yapılabiliyor.