Belçika'da koalisyon görüşmeleri başarısız oldu

Belçika Kraliyeti'nden yapılan açıklamada, De Wever'in yerel saatle 20.15'te Kral Philippe'ye koalisyon çalışmalarıyla ilgili rapor sunduğu ve ardından hükümeti kurma görevini iade ettiği duyuruldu.



Açıklamada, Kral'ın yarından itibaren yeni bir isim üzerine değerlendirmelerine başlayacağı, bu hedefle N-VA'nın yanı sıra Frankofon partiler MR ve Les Engages ile Flaman partiler Vooruit ve CD&V'nin liderleriyle görüşmeler yapacağı ifade edildi.



KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ NEDEN BAŞARISIZ OLDU?



2019'daki seçimlerin ardından 653 gün boyunca hükümetin kurulamadığı Belçika, bu kez bütçe açığı dolayısıyla sıkışan takvim nedeniyle daha zorlu bir süreç geçiriyor.



Partiler, De Wever'in "Süper Not" ismini verdiği bir sosyo-ekonomik paketi görüştü. "Çalışan kazanmalı" temalı paketin içeriği, Belçika'nın bütçe açığını "çalışmayarak devletten maaş alanlarla mücadele" yoluyla kapatmaya odaklanıyordu.



De Wever'in işsizlik maaşı almaya hak kazanmak için şartları sıkılaştırmak, bundan faydalanmanın süresini azaltmak, uzun dönemli doktor raporlarının önüne geçmek gibi somut önerilerine sol eğilimli ve liberal partiler karşı çıktı.



11,5 milyon nüfuslu Belçika'da resmi istatistiklere göre 300 bin 200 kişi işsizlik maaşından faydalanıyor. Uzun dönemli doktor raporlarıyla sistemin suistimal edildiği biliniyor.



HER SEÇİM SONRASI SANCILI SÜREÇ



Belçika'da federal bölgeler arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.



Ülke, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalarak bu konuda rekor kırmıştı.