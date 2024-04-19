Belçika'dan nükleer santrallere 10 yıl uzatma kararı

ENERJİ ŞİRKETİ 23 MİLYAR EURO ÖDEYECEK



Nükleer santrallere muhalifliği ile bilinen Yeşiller Partisi üyesi ve Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten tarafından hazırlanan ve meclis gündemine alınan 4 yasayla nükleer santrallerin “Doel 4” ve “Tihange 3” reaktorlerinin genişletilerek 10 yıl daha hizmet vermesi yasalaştı.



Yasayla ayrıca Engie enerji şirketi ile bu süre için anlaşma şartları da yenilendi. Böylece Engie, Belçika hükümetine atık depolama için 15 milyar euro ve diğer giderler için 8 milyar euro olmak üzere toplamda 23 milyar euro ödemeyi taahhüt etti.



Söz konusu işbirliğini Belçika hükümeti adına Bewatt adlı kurum yürütecek.



Belçika'da Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde ise 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör bulunuyor.

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