Belçika'nın Liege kentinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon'dan açıklama geldi.



İçişleri Bakanı Jambon, Benjamin Herman adlı saldırganın saldırı öncesinde bir kişiyi daha öldürdüğünü duyurdu.



Öldürülen kişinin eski bir suçlu olduğunu ve Herman ile hapishanede birlikte kaldıklarını belirtti.



Herman'ın cinayeti pazartesi gecesi işlediği tahmin ediliyor.



Savcılık da dünkü saldırının terör saldırısı izleri taşıdığını açıkladı. Federal savcılıktan olayla ilgili yapılan açıklamada, saldırgan Benjamin Herman'ın polisleri öldürmeden önce "Allah-ü Ekber" diye bağırdığını belirtti.



Liege kentinde yaşanan olayda saldırgan Benjamin Herman 2 kadın polisi ve 1 sivili öldürmüştü. Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

