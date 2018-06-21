İtalyan giyim markası Benetton, Akdeniz’den kurtarılan sığınmacıların olduğu bir fotoğrafı markasının logosuyla paylaşması üzerine tepki çekti. Fotoğrafta görülen sığınmacıları kurtaran yardım kuruluşu SOS Mediterranee, İtalyan giyim markasının reklam kampanyasını eleştirdi.



Fotoğrafın kâr amacıyla kullanılması için izninin alınmadığını belirten SOS Mediterranee tarafından yapılan açıklamada, "SOS Mediterranee, ekip arkadaşlarımızın 9 Haziran günü denizde tehlikede olan insanları kurtarırken çekilen fotoğrafını kullanan bu kampanyadan kendisini tamamıyla ayrı tutmaktadır” ifadesi kullanıldı.



Hayatta kalanların onuruna her zaman saygı duyulması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, "Akdeniz'de tehlikede olan insanlık dramı hiçbir zaman reklam amacıyla kullanılmamalıdır” denildi.



Fransa merkezli SOS Mediterranee’in aktardığına göre Benetton’ın gazetelerde ve başta resmi Twitter hesabı olmak üzere internette kullandığı reklam fotoğrafında lastik botla Akdeniz üzerinden Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan ve kırmızı can yeleği giymiş sığınmacılar görülüyor.



Fotoğrafın sağ alt köşesinde de Benetton markasının logosu bulunuyor. Benetton, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını Twitter’dan kaldırdı.



Benetton aynı reklam kampanyası kapsamında, İtalyan haber ajansı ANSA'ya ait olan ve üzerinde kendi logosu bulunan benzer bir fotoğraf daha kullanmıştı. Şirket, kurtarılan sığınmacıların görüldüğü bu fotoğrafı ise kaldırmadı.



Benetton’ın reklam kampanyasına tepki gösterenler arasında İtalya’nın İçişleri Bakanı Matteo Salvini de vardı. Salvini, Twitter'da yaptığı paylaşımda “Bunu mide bulandırıcı bulan bir tek ben miyim?” diye sordu.



SOS Mediterannee tarafından işletilen Aquarius isimli yardım gemisi geçen hafta 630 sığınmacı Akdeniz'den kurtarmış, ancak Salvini'nin içişleri bakanlığını yaptığı popülist İtalyan hükümeti geminin İtalya’ya yanaşmasına izin vermemişti. Gemi bunun üzerine İspanya'ya giderek aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu sığınmacıları Valencia kentindeki limana bırakmıştı. Salvini, yeni kurdukları hükümetin verdiği kararı, "İtalya artık Avrupa'nın paspası değil" diyerek savunmuştu.



Benetton geçmişte de yaptığı reklam kampanyaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Tepki toplayan kampanyalarından birinde bir AIDS hastasının fotoğrafı kullanılırken, bir diğerinde siyahi bir kadının beyaz bir çocuğu emzirdiği görülüyordu. Bir başkasında ise Papa 16'ncı Benedikt, Mısırlı bir imamı öpüyordu.

