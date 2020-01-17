Berlin'deki Libya Konferansı'nın 6 sayfalık taslak metni ortaya çıktı

Almanya'nın başkenti Berlin, pazar günü Libya Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Uluslararası haber ajansı Reuters, 6 sayfalık bir taslak metin hazırlandığını duyurdu. Ajansın ele geçirdiği taslak metinde ateşkesin izlenebilmesi için teknik komiteler kurulması öngörülüyor.



Teknik komitelerce izlenecek ateşkesle başlayan süreçte ''güvenilir, uyumlu, birbirini izleyen ve karşılıklı" adımlar atılması çağrısı yapılıyor.



NTV'nin ulaştığı diplomatik kaynaklar bunun için, Libya'da halen görev yapan BM Barış Gücü'nün genişletilebileceğini ya da Rusya, Türkiye gibi ülkelerin asker gönderebileceğini söyledi.



Taslak metin; herhangi bir tarih belirtmeden, ertelenen seçimlerin yapılmasını ve ulusal bir hükümet kurulmasını da içeriyor. Bu sonuçların uygulanması için BM Libya Özel Temsilcisi’ne tam destek verildiği de belirtiliyor.

AŞİRETLER ÜLKESİ: LİBYA (VİDEO)