Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Tu-160 tipi stratejik bombardıman uçaklarının Baltık Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasını kullandığını savundu.
Bu esnada Rus uçaklarına Belçika, Danimarka, Polonya, Finlandiya ve İsveç'e ait avcı uçakları eşlik etti.
Taraflar birbirlerini hava sahası ihlali ile suçlarken, 7 saatlik uçuş olaysız şekilde tamamlandı.
Beş NATO ülkesinden Rus bombardıman uçağına önleme
Dünya
Kuzey Avrupa semaları Rusya ve Batı ülkeleri arasında bir kez daha gergin anlara sahne oldu. Rus bombardıman uçaklarının bölgeden geçişi sırasında 5 farklı ülkeden savaş uçakları önleme yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Tu-160 tipi stratejik bombardıman uçaklarının Baltık Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasını kullandığını savundu.