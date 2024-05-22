Beyaz Saray: ABD, Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına karşı

ABD, Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına karşı çıktı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "ABD, Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına karşı." ifadeleri kullanıldı.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin devletini resmi olarak tanıyacaklarını açıkladı. İsrail hükümeti de kararın açıklanmasının ardından, Norveç ve İrlanda'daki büyükelçilerini geri çağırdı.



Geçtiğimiz haftalarda birçok Avrupa Birliği ülkesi, bölgede kalıcı barış için iki devletli bir çözümün şart olduğunu savunarak tanıma kararı alacaklarını belirtmişti.