İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin devletini resmi olarak tanıyacaklarını açıkladı. İsrail hükümeti bu kararın açıklanmasının ardından, Norveç ve İrlanda'daki büyükelçilerini geri çağırdı.
Geçtiğimiz haftalarda birçok Avrupa Birliği ülkesi, bölgede kalıcı barış için iki devletli bir çözümün şart olduğunu savunarak tanıma kararı alacaklarını belirtmişti.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store “Filistin Devleti resmen tanınmazsa Ortadoğu'da barış olamaz” açıklamasında bulundu
Daha önce İrlanda hükümeti mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımak için harekete geçeceğinin sinyalini vermişti.
İspanya başbakanı Pedro Sánchez de bugün Filistin'i 28 mayıs tarihinde resmi olarak tanıyacakları açıkladı.
NORVEÇ DE FİLİSTİN'İ TANIYOR
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıkladı.
Norveç hükümeti Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurdu.
Norveç devlet televizyonu NRK ve Aftenposten gazetesinde yer alan haberlerde Norveç hükümetinin Filistin'i devlet olarak tanıdığını bugün açıklayacağı belirtilmişti.
DÜNYA ÜLKELERİNE FİLİSTİN ÇAĞRISI
Norveç’in ardından, İrlanda Başbakanı Simon Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.
Başbakan Harris, Filistinlilerin özgürce yaşama arzusunu tanımanın güçlü bir "siyasi ve sembolik değere" sahip olduğunu söyledi.
Harris, diğer ülkelerin de “önümüzdeki süreçte” Filistin devletini tanıma konusunda Norveç, İspanya ve İrlanda'ya katılacağını düşündüğünü aktardı.
İSRAİL'DEN GÖZDAĞI
Avrupa Birliği üyeleri İrlanda, İspanya, Slovenya ve Malta, geçtiğimiz haftalarda bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu öne sürerek bir tanıma duyurusu yapmayı planladıklarını belirtmişlerdi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı salı günü İrlanda'yı böyle bir hamleye karşı uyardı ve sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda bunun kendilerini "Hamas'ın elinde bir piyon" haline getireceğini ve "bölgede daha fazla terörizme, istikrarsızlığa yol açacağını ve her türlü ihtimali tehlikeye atacağını" söyledi.
"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ"
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye olarak daha fazla sayıda ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceklerini bildirdikleri açıklamada 3 devletin kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:
"İspanya, İrlanda ve Norveç’in, Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. İşgal altındaki Filistin halkının gasbedilen haklarının geri alınması ve Filistin’in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşabilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Türkiye olarak, daha fazla sayıda ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz."
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: TANIMA İNSANLIK DEĞERLERİNİN YANINDA DURMAK DEMEKTİR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti’ni tanıyacaklarına dair açıklamaları son derece memnuniyet vericidir." dedi.
"Filistin Devleti’ni tanıma yönünde atılan her adım, tarihin doğru tarafında ve insanlık değerlerinin yanında durmak demektir." ifadelerini kullanan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretlerinin Filistin meselesinde insani ve siyasi hassasiyetin küresel düzeyde artmasında en büyük desteği verdiğini ifade etti.
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