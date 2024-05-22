İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin devletini resmi olarak tanıyacaklarını açıkladı. İsrail hükümeti bu kararın açıklanmasının ardından, Norveç ve İrlanda'daki büyükelçilerini geri çağırdı.



Geçtiğimiz haftalarda birçok Avrupa Birliği ülkesi, bölgede kalıcı barış için iki devletli bir çözümün şart olduğunu savunarak tanıma kararı alacaklarını belirtmişti.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store “Filistin Devleti resmen tanınmazsa Ortadoğu'da barış olamaz” açıklamasında bulundu



Daha önce İrlanda hükümeti mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımak için harekete geçeceğinin sinyalini vermişti.



İspanya başbakanı Pedro Sánchez de bugün Filistin'i 28 mayıs tarihinde resmi olarak tanıyacakları açıkladı.



NORVEÇ DE FİLİSTİN'İ TANIYOR



Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıkladı.

Norveç hükümeti Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurdu.



Norveç devlet televizyonu NRK ve Aftenposten gazetesinde yer alan haberlerde Norveç hükümetinin Filistin'i devlet olarak tanıdığını bugün açıklayacağı belirtilmişti.