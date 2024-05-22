İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı

Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetleri Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İrlanda ve Norveç büyükelçilerine derhal İsrail'e dönmeleri talimatını verdi. Dışişleri Bakanlığı ise "Türkiye olarak, daha fazla sayıda ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de kararın memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı
Dışişleri: İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıyacaklarını açıklamalarından memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri: İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıyacaklarını açıklamalarından memnuniyet duyuyoruz

Haberi Görüntüle

Norveç, İrlanda ve , devletini resmi olarak tanıyacaklarını açıkladı. hükümeti bu kararın açıklanmasının ardından, Norveç ve İrlanda'daki büyükelçilerini geri çağırdı.

Geçtiğimiz haftalarda birçok Avrupa Birliği ülkesi, bölgede kalıcı barış için iki devletli bir çözümün şart olduğunu savunarak tanıma kararı alacaklarını belirtmişti.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store “ Devleti resmen tanınmazsa Ortadoğu'da barış olamaz” açıklamasında bulundu

Daha önce İrlanda hükümeti mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımak için harekete geçeceğinin sinyalini vermişti.

İspanya başbakanı Pedro Sánchez de bugün Filistin'i 28 mayıs tarihinde resmi olarak tanıyacakları açıkladı.

NORVEÇ DE FİLİSTİN'İ TANIYOR

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıkladı.

Norveç hükümeti Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurdu.

Norveç devlet televizyonu NRK ve Aftenposten gazetesinde yer alan haberlerde Norveç hükümetinin Filistin'i devlet olarak tanıdığını bugün açıklayacağı belirtilmişti.

İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı - 1 İrlanda Başbakanı Simon Harris (ortada), İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin (sağda) ve İrlanda Ulaştırma, Çevre, İklim ve İletişim Bakanı Eamon Ryan (solda) İrlanda'nın başkenti Dublin'de basın toplantısı düzenledi. Harris, İrlanda'nın Filistin devletini resmen tanıyacağını duyurdu.

ÜLKELERİNE FİLİSTİN ÇAĞRISI

Norveç’in ardından, İrlanda Başbakanı Simon Harris de ülkesinin devletini tanıyacağını açıkladı.

Başbakan Harris, Filistinlilerin özgürce yaşama arzusunu tanımanın güçlü bir "siyasi ve sembolik değere" sahip olduğunu söyledi.

Harris, diğer ülkelerin de “önümüzdeki süreçte” devletini tanıma konusunda Norveç, ve İrlanda'ya katılacağını düşündüğünü aktardı.

İSRAİL'DEN GÖZDAĞI

Avrupa Birliği üyeleri İrlanda, İspanya, Slovenya ve Malta, geçtiğimiz haftalarda bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu öne sürerek bir tanıma duyurusu yapmayı planladıklarını belirtmişlerdi.

Dışişleri Bakanlığı salı günü İrlanda'yı böyle bir hamleye karşı uyardı ve sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda bunun kendilerini "Hamas'ın elinde bir piyon" haline getireceğini ve "bölgede daha fazla terörizme, istikrarsızlığa yol açacağını ve her türlü ihtimali tehlikeye atacağını" söyledi.

"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye olarak daha fazla sayıda ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceklerini bildirdikleri açıklamada 3 devletin kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İspanya, İrlanda ve Norveç’in, Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. İşgal altındaki Filistin halkının gasbedilen haklarının geri alınması ve Filistin’in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşabilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Türkiye olarak, daha fazla sayıda ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: TANIMA İNSANLIK DEĞERLERİNİN YANINDA DURMAK DEMEKTİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti’ni tanıyacaklarına dair açıklamaları son derece memnuniyet vericidir." dedi.

"Filistin Devleti’ni tanıma yönünde atılan her adım, tarihin doğru tarafında ve insanlık değerlerinin yanında durmak demektir." ifadelerini kullanan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretlerinin Filistin meselesinde insani ve siyasi hassasiyetin küresel düzeyde artmasında en büyük desteği verdiğini ifade etti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Altından daha değerli: Huia kuşunun tüyü rekor fiyata satıldı

Altından daha değerli: Huia kuşunun tüyü rekor fiyata satıldı

Yeni Kaledonya'da ayaklanma: 2 okul kundaklandı, 1 okul yağmalandı

Yeni Kaledonya'da ayaklanma: 2 okul kundaklandı, 1 okul yağmalandı

ABD’de hortum: Can kayıpları var

ABD’de hortum: Can kayıpları var

İsrail ordusu, Refah'ta kara saldırılarını genişletiyor

İsrail ordusu, Refah'ta kara saldırılarını genişletiyor

Alman Gazeteciler Birliği'nden  İsrail'e eleştiri

Alman Gazeteciler Birliği'nden  İsrail'e eleştiri

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Netanyahu'yu Kongre'ye davet etmekte ısrarcı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Netanyahu'yu Kongre'ye davet etmekte ısrarcı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...