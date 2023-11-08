Beyaz Saray, Gazze'de İsrail bombardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4 bin 237 çocuk hayatını kaybederken, Beyaz Saray, İsrail bobmardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı.

Beyaz Saray, Gazze'de İsrail bombardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı
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İsrail-Filistin çatışmalarında bir ay geride kalırken, 'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 328'e ulaştı. Ölenlerin 4 bin 237'si ise çocuk.

Beyaz Saray, İsrail bobmardımanında ölen çocuklarla ilgili açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında İsrail'in bombardımanları sonucu binaların enkazı altında kalan Gazzeli çocuklar için, "Küçük çocukların enkazdan çıkarıldığı ve birçoğunun bunu başaramadığı görüntüleri görmek korkunç." ifadelerine yer verdi.

Kirby, Tel Aviv yönetimi için, "İsrailli mevkidaşlarımıza, mümkün olduğu kadar, hedef belirlerken ayrım gözetmelerinin ve dikkatli olmalarının önemini vurgulamaya devam diyoruz" ifadesini kullanmakla yetinirken sivil ve çocuk ölümleri konusunda Hamas'ı suçladı. Sözcü, Hamas'ın sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ettiğini iddia etti.

Stratejik İletişim Koordinatörü ayrıca, son 24 saat içinde 96, toplamda ise 400 civarında vatandaşı ve ailelerinin Gazze'den "ayrılmayı başararak" Kahire'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

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