SON DAKİKA HABERİ: ABD'den İsrail açıklaması: Gazze'nin yeniden işgali doğru bir şey olmaz

Son dakika haberi! İsrail-Filistin çatışmalarında bir ay geride kalırken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezine girdiğini öne sürdü.

Galant, "Hamas lideri Yahya Sinwar sığınakta kapana kısıldı. İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine girdi." açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas tarafından rehineler iade edilmeden Gazze'de ateşkes veya yakıt ikmali olmayacağını söyledi.

Beyaz Saray'dan Gallant'ın "Gazze'nin merkezine girdik" yönündeki açıklamalarına ilk yorum geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, "Gazze'nin İsrail güçlerince yeniden işgali yapılacak doğru bir şey olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ve ABD'nin dost iki ülke olduğuna vurgu yapan Kirby, "Dostlar, ancak her bir kelime üzerinde anlaşmamız gerekmiyor. Netanyahu ve Biden her konuda her zaman aynı noktada değil." diye konuştu.



