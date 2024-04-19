Beyaz Saray sözcüsü, İsrail saldırısıyla ilgli yorum yapmayacaklarını söyledi
Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail-İran gerilimi hakkında konuştu. Jean-Pierre, "Ortadoğu'daki çatışmanın tırmanmasını istemiyoruz." dedi ve İran'daki saldırıyla ilgli yorum yapmayacaklarını söyledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.