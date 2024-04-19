Beyaz Saray sözcüsü, İsrail saldırısıyla ilgli yorum yapmayacaklarını söyledi

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail-İran gerilimi hakkında konuştu. Jean-Pierre, "Ortadoğu'daki çatışmanın tırmanmasını istemiyoruz." dedi ve İran'daki saldırıyla ilgli yorum yapmayacaklarını söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü, İsrail saldırısıyla ilgli yorum yapmayacaklarını söyledi

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, 'daki gerilim hakkında "Çatışmanın tırmanmasını istemiyoruz." açıklamasını yaptı. 

Sözcü Jean-Pierre, 'in 'a düzenlediği saldırıyla ilgli yorum yapmayacaklarını da söyledi.

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