Biden'ın sözleri tartışma yarattı: İki ülkeyi yabancı düşmanı olarak tanımladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin önemli müttefiklerinden olan Japonya ile Hindistan'ı "yabancı düşmanı" olarak tanımladı ve bu ülkelerin Çin ve Rusya gibi "göçmenleri sevmediğini" belirtti. İki hafta önce Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu Beyaz Saray'da ağırlayan Biden'ın bu sözleri tartışmalara neden oldu.

Biden'ın sözleri tartışma yarattı: İki ülkeyi yabancı düşmanı olarak tanımladı

Başkanı , dün katıldığı bir seçim kampanya etkinliğinin kameralara kapalı bölümünde ülkesinin önemli müttefiklerinden ve 'la ilgili açıklamalar yaptı.

Beyaz Saray'ın bugün yayınladığı tam konuşma metniyle ortaya çıkan değerlendirmeler, ABD medyasında geniş yer buldu ve tartışmalara neden oldu.

Henüz iki hafta önce Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu Beyaz Saray'da ağırlayan Biden, dünkü konuşmasında, "Ekonomimizin büyüme nedenlerinden biri de siz ve sizin gibi insanlardır çünkü biz (ABD) göçmenlere kucak açıyoruz. Bir düşünün, neden ekonomik olarak bu kadar oyalanıyor? Neden Japonya sorun yaşıyor? Neden ? Neden Hindistan? Çünkü onlarda yabancı düşmanlığı var, göçmenleri istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan konuyla ilgili görüşü sorulan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan'ın sözlerinin açık olduğunu ve ayrıca yorum yapmaya gerek olmadığını söyledi.

Jean-Pierre, "Başkan, bizim ulus olarak kim olduğumuzla ilgili bir yorum yapıyordu, biz göçmenler ülkesiyiz, bu bizim DNA'mızda var." ifadesini kullandı.

Biden'dan öğrenci protestoları ile ilgili ilk açıklama | "Kaos yaratmaya hakları yok"

Biden'dan öğrenci protestoları ile ilgili ilk açıklama | "Kaos yaratmaya hakları yok"

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Boeing ürünlerinin güvenliğine yönelik konuşmuştu: ABD'de bir eski çalışan daha gizemli şekilde öldü

Boeing ürünlerinin güvenliğine yönelik konuşmuştu: ABD'de bir eski çalışan daha gizemli şekilde öldü

ABD'den Rusya'ya suçlama:  Ukrayna'da kimyasal silahları "savaş aracı" olarak kullanıyor

ABD'den Rusya'ya suçlama:  Ukrayna'da kimyasal silahları "savaş aracı" olarak kullanıyor

Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail protestosu: Eurovision'u yayınlama

Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail protestosu: Eurovision'u yayınlama

Biden'dan öğrenci protestoları ile ilgili ilk açıklama | "Kaos yaratmaya hakları yok"

Biden'dan öğrenci protestoları ile ilgili ilk açıklama | "Kaos yaratmaya hakları yok"

BM: Gazze'nin yeniden inşası 40 milyar dolardan fazlaya mal olacak

BM: Gazze'nin yeniden inşası 40 milyar dolardan fazlaya mal olacak

Sırbistan'da yeni hükümet kuruldu

Sırbistan'da yeni hükümet kuruldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...