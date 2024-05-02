ABD'den Rusya'ya suçlama:  Ukrayna'da kimyasal silahları "savaş aracı" olarak kullanıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'ya yönelik yeni ABD yaptırımlarını duyurdu.



Miller, açıklamasında, Moskova'yı Ukrayna'da kimyasal silahları savaş aracına dönüştürmek ve bu ülkedeki savaşta kimyasal silah "kloropikrin" kullanmakla suçladı.



Bunun Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin açık ihlali olduğunu ifade eden Miller, "Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal ve Biyolojik Silahlar Yasası kapsamında Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah 'kloropkin' kullandığı ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesini ihlal ettiği sonucuna ulaşmıştır." ifadesini kulandı.



Miller, bu kapsamda hem ABD Dışişleri Bakanlığının hem de ABD Hazine Bakanlığının, Rusya'nın kimyasal silah ekipman ve ürünlerini temin etmesinde rol oynadıkları gerekçesiyle 280 kişi ve kurumu yaptırım listesine eklediğini bildirdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin bu iddialarını reddederek, söz konusu açıklamanın temelsiz olduğunu savundu.