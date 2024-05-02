Biden'dan öğrenci protestoları ile ilgili ilk açıklama | "Kaos yaratmaya hakları yok"

ABD Başkanı Joe Biden, üniversitelerde devam eden Filistin’e destek gösterileri protestoları hakkında ilk kez konuştu. "Protesto hakkı vardır ama kaos oluşturma hakkı yoktur." ifadelerini kullanan Biden, "Biz insanları susturduğumuz ya da muhalefeti ezdiğimiz otoriter bir ulus değiliz." dedi.

Biden'dan öğrenci protestoları ile ilgili ilk açıklama | "Kaos yaratmaya hakları yok"

ABD'de İsrail karşıtı öğrenci protestoları devam ediyor. Columbia Üniversitesi'nde başlayan gösteriler, birçok üniversiteye yayıldı.

ABD Başkanı Biden, ülke geneline yayılan kampüs olaylarıyla ilgili olarak ilk kez Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçerek süreci değerlendirdi.

Biden protestoları kınayarak, " hakkı vardır ama kaos oluşturma hakkı yoktur" dedi.

Mülke zarar vermenin barışçıl bir protesto olmadığını belirten Biden, “Vandalizm, izinsiz girişler, camları kırmak, kampüsleri kapatmak, dersleri ve mezuniyetleri iptal etmeye zorlamak. Bunların hiçbiri barışçıl bir protesto değildir" dedi.

İnsanları tehdit etmenin, gözlerini korkutmanın, insanlara korku salmanın barışçıl bir protesto olmadığını ve yasalara aykırı olduğunu ifade eden Biden, "ABD’deki hiçbir kampüste antisemitizme ya da Yahudi öğrencilere yönelik şiddet tehditlerine yer olmamalıdır" dedi.

Biden'dan öğrenci protestoları ile ilgili ilk açıklama | "Kaos yaratmaya hakları yok" - 1

"BU HER ŞEYİN SERBEST OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR"

İnsanların güçlü duyguları ve derin inançları olduğunu anladığını aktaran Biden, "ABD'de onların bu duygularını ifade etme hakkına saygı duyuyor ve bu hakkı koruyoruz, ancak bu her şeyin serbest olduğu anlamına gelmiyor. Bunun şiddet olmadan, yıkım olmadan, nefret olmadan ve yasalar çerçevesinde yapılması gerekir. Hiç kuşkunuz olmasın, Başkan olarak her zaman ifade özgürlüğünü savunacağım, ancak hukukun üstünlüğünü savunmak konusunda da aynı derecede güçlü olacağım” dedi.

 "OTORİTER BİR ULUS DEĞİLİZ"

Hem ifade özgürlüğünün hem de hukukun üstünlüğünün desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Biden, “Biz insanları susturduğumuz ya da muhalefeti ezdiğimiz otoriter bir ulus değiliz. ABD halkının sesi duyuluyor. Aslında barışçıl protestolar, ABD’lilerin önemli meselelere nasıl tepki verdiklerini gösteren en iyi gelenektir. Ancak biz kanunsuz bir ülke de değiliz. Biz sivil bir toplumuz ve düzen hakim olmalıdır” dedi.

"TARİHİMİZ BOYUNCA BÖYLE ANLARLA SIK SIK KARŞILAŞTIK

Biden, "Tarihimiz boyunca böyle anlarla sık sık karşılaştık çünkü biz büyük, çeşitli, özgür düşünen ve özgürlüğü seven bir ulusuz. Böyle anlarda her zaman siyasi puan toplamak için acele edenler olur. Ancak bu siyaset yapma zamanı değil. Açık konuşayım, şiddet içeren protestolar desteklenmez, barışçıl protestolar desteklenir” dedi.

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