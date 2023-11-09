İsrail ordusu Gazze şeridini iki yönden zorluyor: Benzeri görülmemiş saldırılar
İsrail ordusu, Filistinli gruplarla yaşanan şiddetli çatışmalar eşliğinde Gazze'nin kuzey ve güney eksenlerinde işgalini ilerletmeye çalışırken kayıplar vererek sahil şeridi ve kent merkezini zorluyor. Gazze Şeridi’ni daha önce ikiye bölen İsrail ordusu, kuzeydeki sahil şeridine tam hakim olabilmek için iki yönden ilerlemeye devam ediyor. İsrail hava kuvvetlerinin yerleşim yerlerine yönelik şiddetli hava saldırıları sürüyor.
İsrail savaş uçakları, topçuları ve savaş gemileri, salı gecesi ve çarşamba günü Gazze kentinin kuzey ve güneyindeki harekat bölgelerinin çevresini yüzlerce kez bombaladı. İsrail hava kuvvetlerinin yerleşim yerlerine yönelik şiddetli hava saldırıları sürüyor.