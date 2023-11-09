İsrail ordusu Gazze şeridini iki yönden zorluyor: Benzeri görülmemiş saldırılar

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SALDIRILAR

Savaş başladığından beri Gazze Şeridi'nin güneybatısı ve kuzeybatısına yoğunlaşan benzeri görülmemiş saldırılarla İsrail güçleri ilerleme kaydetti.



İsrail savaş uçakları, üç gün boyunca özellikle kara harekatının yürütüldüğü eksene yakın bölgelere olmak üzere kentin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi.



Söz konusu hava saldırılarına eş zamanlı olarak liman bölgesi ve Şati Mülteci Kampı'na sızmaya çalışan İsrail askeri araçlarına karşı Kassam Tugayları da yoğun saldırılar gerçekleştirdi.