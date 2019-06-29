Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la G-20 zirvesi için gittiği Japonya'da görüştü.
İki liderin görüşmesinin ana gündem maddesini, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri oluşturdu. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye adil davranılmadığını ifade ederek Obama yönetimini suçladı.
Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.
Görüşmede Suriye konusunda ortak amaca ulaşılması isteğinin dile getirildiği belirtilirken; "ABD Başkanı Rusya'dan olası S-400 alımı konusunda endişelerini dile getirdi" denildi.
Trump'ın Türkiye'ye NATO'yu güçlendirmek için ortak savunma işbirliği çağrısı yaptığı belirtildi.