Beyaz Saray'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada son zamanlarda Gazze Şeridi'ne giren yardımlara yönelik artış ve inşası devam eden geçici liman konularına yer verildi.



Beyaz Saray, bu hafta içinde Gazze'nin kuzeyine yeni bir yardım koridoru açılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu

ile yaptığı görüşmede Gazze Şeridi'nin kuzeyine yeni bir geçiş

noktası açılmasını talep etmişti.



Gazze Şeridi'ne güncel olarak günlük giren TIR sayısının 200'ü geçtiği kaydedilen açıklamada geçici liman üzerindeki çalışmaların hızla devam ettiği ve önümüzdeki günlerde yardımların geçişine başlanacağı aktarıldı.

