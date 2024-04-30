Beyaz Saray'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre son zamanlarda Gazze Şeridi'ne günde 200 TIR insani yardım girişi sağlanıyor. Ayrıca Beyaz Saray tarafından bu hafta içinde Gazze'nin kuzeyine yeni yardım koridoru açılması planlandığı aktarıldı.

Beyaz Saray'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada son zamanlarda Şeridi'ne giren yardımlara yönelik artış ve inşası devam eden geçici liman konularına yer verildi.

Beyaz Saray, bu hafta içinde Gazze'nin kuzeyine yeni bir yardım koridoru açılacağını duyurdu. 

ABD Başkanı Joe Biden, Başbakanı Benjamin Netanyahu
ile yaptığı görüşmede Gazze Şeridi'nin kuzeyine yeni bir geçiş
noktası açılmasını talep etmişti.

Gazze Şeridi'ne güncel olarak günlük giren TIR sayısının 200'ü geçtiği kaydedilen açıklamada geçici liman üzerindeki çalışmaların hızla devam ettiği ve önümüzdeki günlerde yardımların geçişine başlanacağı aktarıldı.

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