Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerine çarpan aracın sürücüsü öldü

ABD'de bir araç Beyaz Saray yerleşkesinin güvenlik bariyerlerine çarptı. Kaza yapan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerine çarpan aracın sürücüsü öldü

Gizli Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Washington'da yerel saatle 22.30'da, hızla ilerleyen bir aracın Beyaz Saray yerleşkesinin güvenlik bariyerlerine çarptığı bildirildi.

Kazanın ardından araçta ölü bulunan sürücünün kimliğinin henüz belirlenemediği aktarılan açıklamada, uygulanan güvenlik protokolleri doğrultusunda Beyaz Saray'a yönelik tehdit tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada, olay "sadece " olarak nitelendirilerek, soruşturmanın polis tarafından yürütüleceği kaydedildi.

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