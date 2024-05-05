Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerine çarpan aracın sürücüsü öldü

ABD Gizli Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Washington'da yerel saatle 22.30'da, hızla ilerleyen bir aracın Beyaz Saray yerleşkesinin güvenlik bariyerlerine çarptığı bildirildi.



Kazanın ardından araçta ölü bulunan sürücünün kimliğinin henüz belirlenemediği aktarılan açıklamada, uygulanan güvenlik protokolleri doğrultusunda Beyaz Saray'a yönelik tehdit tespit edilmediği belirtildi.



Açıklamada, olay "sadece trafik kazası" olarak nitelendirilerek, soruşturmanın polis tarafından yürütüleceği kaydedildi.