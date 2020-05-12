Beyaz Saray'dan yönetim ofislerinde çalışanlara maske zorunluluğu

Beyaz Saray'da, Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yakın çalışan isimlerde Covid-19 tespit edilmesi üzerine yerleşkedeki virüs önlemlerinde de yeni düzenlemelere gidildi.



Çalışanlara gönderilen notta, West Wing'de görev yapan ya da buraya gelen tüm çalışanlara, masalarının başında olmadıkları süre boyunca maske takmalarının zorunlu olduğu bildirildi.



İhtiyaç duyulan maskelerin Beyaz Saray sağlık biriminden temin edilebileceğinin vurgulandığı notta, çalışanların sosyal mesafe kurallarına uymaları ve ziyaretçi sayılarını kısıtlamaları gerektiği belirtildi.



West Wing'e giren misafirlerin de maske takma zorunluluğu olacak.



VİRÜS BEYAZ SARAY'DA



ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birinde perşembe günü Covid-19'a rastlanması üzerine, cuma günü de Başkan Yardımcısı Pence'in Sözcüsü Katie Miller'a Covid-19 teşhisi konulmuştu.



Miller'ın eşi Stephen Miller'ın da Trump'ın danışmanı olması, Beyaz Saray'daki virüs endişelerini artırmıştı.



Ayrıca cuma günü, Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın asistanında ve 11 Gizli Servis elemanında da virüs çıkmıştı.



Bu gelişmeler üzerine Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci kendilerini karantinaya almıştı.



ABD Başkan Yardımcısı Pence'in de kendini karantinaya alacağı ileri sürülmüş ancak Beyaz Saray bu iddiaları yalanlamıştı.



BEYAZ SARAY'DA VİRÜS ALARMI