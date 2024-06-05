Beyrut'taki ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı

ABD'nin Beyrut'taki büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Lübnan ordusu saldırganın Suriyeli olduğunu ve vurularak yaralandığını bildirdi.

Beyrut'taki ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı

'ın başkenti Beyrut'taki Büyükelçiliğine saldırı düzenlendi.

Lübnan ordusunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Suriye uyruklu bir kişi büyükeçiliğinin girişinin çevresine küçük silahlarla ateş açtı. 

Saldırıyı düzenleyen kişinin Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Lübnan ordusunun, güvenlik güçlerinin ve büyükelçiliğimiz güvenlik ekibinin hızlı tepkisi sayesinde tesisimiz ve ekibimiz güvende. Soruşturmalar devam ediyor ve ev sahibi ülkenin kolluk kuvvetleriyle yakın temas halindeyiz” denildi.

Geçen yıl eylül ayında da silahlı bir saldırgan ABD Büyükelçiliğine ateş açmış, ancak olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Lübnan polisi saldırganın, güvenlik personeli tarafından aşağılandığını düşündüğü için "intikam almak isteyen bir teslimat şoförü" olduğunu öne sürmüştü.

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