Biden, Husilere "terörist" dedi

ABD Başkanı Joe Biden, Yemen'deki Husilerin "terörist grup" olarak tanımlanıp tanımlanamayacağına ilişkin soruya "Bence öyleler." diye cevap verdi.



Beyaz Saraydan yapılan açıklamaya göre Biden, Pensilvanya'da bir işletmeyi ziyaretinde, Yemen'deki Husileri "Terörist grup olarak tanımlar mısınız?" sorusuna, "Bence öyleler." yanıtını verdi.



"Husiler, ölçüyü aşan davranışlarına devam ederse müttefiklerimizle birlikte yanıt verdiğimizden emin olacağız." diyen Biden, ABD'nin İran ile "fiilen vekalet savaşında olmadığını" sözlerine ekledi.



ABD Başkanı Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına misilleme olarak ABD ve İngiliz ordularının Yemen'de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

"ÇATIŞMA PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Biden, sonuncusu 9 Ocak'ta gerçekleşen ve Husilerin doğrudan ABD gemilerini hedef aldığı bir dizi saldırıya, uluslararası koalisyonla yanıt verdiklerini kaydetmişti.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de "Tansiyonu artırmak istemiyoruz, son birkaç gündür Husilerle yaşananların ötesinde bölgede tansiyonu artırmak için bir neden yok. Gerilimi onlar artırdılar. İran'la bir çatışma peşinde değiliz." değerlendirmesini yapmıştı.



Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde terörist örgüt listesinde olan Husiler, Joe Biden döneminin başlamasıyla 2021 Şubat ayı ortalarında terör listesinden çıkarılmıştı.