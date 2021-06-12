"Biden ile ABD geri döndü"

Biden ile Macron zirvenin ikinci gününde biraraya geldi. Biden gazetecilerin kendisine "Amerika geri mi döndü" sorusunu yöneltmesi üzerine Macron'a dönerek "bu sorunun Fransız lidere sorulması gerektiğini" söyledi. Macron da soruyu "kesinlikle evet" diye yanıtladı.



Fransa cumhurbaşkanı "Birliğimizin bir parçası olan ve işbirliğine istekli bir Amerikan Başkanına sahip olmak harika" ifadelerini kullandı.



ABD'nin özgür dünyanın işbirlikçi lideri olarak geri döndüğünü belirten Macron "Gösterdiğiniz şey, liderliğin ortaklık olduğudur." diye konuştu.