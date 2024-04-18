Biden: İran İsrail'e saldırıyı artırırsa ABD çatışmaya dahil olur

"AMERİKAN YARDIMINA İHTİYAÇLARI VAR"

Biden ayrıca Temsilciler Meclisi'nin, Ukrayna ve İsrail için acil ulusal güvenlik yasalarının yanı sıra Gazze'deki Filistinliler için ihtiyaç duyulan insani yardımı da geçirmesi gerektiğini ifade etti.



Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Biden, Rusya zafer kazanırsa, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerinin NATO müttefiklerine her zamankinden daha fazla yaklaşacağını kaydetti.



Öte yandan ABD Başkanı, her iki ülkenin de kendi egemenliklerini savunabilecek kapasitede olsalar da, bunu yapmak için silahlar da dahil olmak üzere Amerikan yardımına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.