Biden: İran İsrail'e saldırıyı artırırsa ABD çatışmaya dahil olur

Ukrayna ve İsrail'deki duruma ilişkin Wall Street Journal'a bir yazı yazan ABD Başkanı Joe Biden, İran İsrail'e saldırılarını arttırırsa, ABD'nin de bu saldırıların içine çekilebileceğini söyledi. Biden, "İran'ın amaçladığı yıkımı gerçekleştirmesi halinde buna seyirci kalmamız düşünülemez" dedi.

Biden: İran İsrail'e saldırıyı artırırsa ABD çatışmaya dahil olur

Başkanı , Wall Street Journal'da bir köşe yazısı kaleme aldı.

"Ukrayna ve Konusunda Hakikat Anı" başlıklı yazıda Biden, İsrail ve Ukrayna'daki gündemleri değerlendirdi.

ABD Başkanı, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının artması durumunda, ABD'nin de çatışmalara dahil olabileceğine işaret etti. Biden, şunları yazdı:

"Eğer İran İsrail'e yönelik saldırılarını önemli ölçüde arttırmayı başarırsa, ABD de bu saldırıların içine çekilebilir. İsrail Ortadoğu'daki en güçlü ortağımızdır; savunmasının zayıflaması ve İran'ın bu hafta sonu (13 Nisan) amaçladığı yıkımı gerçekleştirmesi halinde buna seyirci kalmamız düşünülemez. İsrail'in hava savunmasını takviye ederek ve askeri yardımda bulunarak bu sonucu daha az olası hale getirebiliriz, böylece savunması tam olarak hazır durumda kalabilir."

Biden: İran İsrail'e saldırıyı artırırsa ABD çatışmaya dahil olur - 1

"AMERİKAN YARDIMINA İHTİYAÇLARI VAR"

Biden ayrıca Temsilciler Meclisi'nin, Ukrayna ve İsrail için acil ulusal güvenlik yasalarının yanı sıra Gazze'deki Filistinliler için ihtiyaç duyulan insani yardımı da geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Biden, Rusya zafer kazanırsa, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerinin NATO müttefiklerine her zamankinden daha fazla yaklaşacağını kaydetti.

Öte yandan ABD Başkanı, her iki ülkenin de kendi egemenliklerini savunabilecek kapasitede olsalar da, bunu yapmak için silahlar da dahil olmak üzere Amerikan yardımına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

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