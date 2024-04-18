İddia: Biden, İran'a sınırlı yanıt  karşılığında İsrail'in Refah'a girmesine yeşil ışık yaktı

ABD'nin İsrail'e Refah'a girmesi için onay verdiği öne sürüldü.

Londra merkezli Al Araby Al Jadid 'in, Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, İran'a sınırlı bir yanıt verilmesi karşılığında İsrail'in Refah operasyonu planına yeşil ışık yaktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki rafah kentini Hamas'ın son kalesi olarak nitelendiriyor.

Uzun süredir Refah'a kara operasyonu yapmak için hazırlanan İsrail ordusu, kente ilave silahlar yerleştirdiğini ve buradaki Filistinlilerin tahliyesi ise 40 bin çadır satın aldığını açıkladı.

Refah, Gazze'deki İsrail bombardımanlardan kaçan Filistinlilerin son sığınağı.

İsrail, İran'ın hava saldırısının arından Refah'a yönelik operasyonu ertelediğini açıklamıştı.