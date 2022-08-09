Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onayladı

Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine, ABD tarafından son onayı verdi.



ABD Başkanı "iki ülkenin NATO'ya katılmasını tüm dünyanın güvenlik ve istikrarı için dönüm noktası" olarak niteledi.

ABD Senatosu, geçen hafta ezici bir çoğunlukla üyeliklere onay vermişti.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak NATO üyeliği için başvurmuştu.

İsve Finlandiya'nın NATO'ya katılabilmesi içinse üye 30 ülkenin parlamentosundan onay alması gerekiyor.

Şimdiye kadar Kanada, Almanya ve İtalya dahil birkaç ülke başvuruya onay verdi.

