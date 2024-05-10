Gazze'nin güneyinden 14 roket atıldı: 1'i İsrail'in Beerşeba şehrine isabet etti

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden İsrail'in güneyine 14 roket atıldığı, 1'inin Beerşeba'ya (Bi’rus-Seba) isabet ettiği bildirildi. Yediot Ahronot gazetesi, roket saldırısında vücuduna şarapnel parçası isabet eden 1 İsraillinin yaralandığını yazdı.

Gazze'nin güneyinden 14 roket atıldı: 1'i İsrail'in Beerşeba şehrine isabet etti

ordusundan yapılan açıklamada, Refah'tan İsrail'in güneyine ilk seferde 9 roket atıldığı, roketlerin açık alana düştüğü belirtildi.

Açıklamada, ikinci seferde 5 atış daha yapıldığı, birinin İsrail'in güneyinde bulunan Beerşeba'ya isabet ettiği ve durumun incelendiği kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da yayımladığı açıklamada, sivillere yönelik katliamlara karşılık olarak Beerşeba şehrine iki roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi de İsrail ordusunun 'den atılan roketlerin çoğunu engellediğini yazdı.

Düşen bir roket nedeniyle vücuduna şarapnel parçası isabet eden 1 İsraillinin yaralandığı belirtilen haberde, yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde ayrıca saldırılarda bir ev ve bir futbol sahasının zarar gördüğü kaydedildi.

DÜNYA HABERLERİ

ABD yönetiminden rapor: İsrail, Gazze’de uluslararası hukuku ihlal etti demek makul

ABD yönetiminden rapor: İsrail, Gazze’de uluslararası hukuku ihlal etti demek makul

Afganistan'daki sellerde 50 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'daki sellerde 50 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

Güneş yüzeyinde patlama: Şiddetli jeomanyetik fırtına bekleniyor

Güneş yüzeyinde patlama: Şiddetli jeomanyetik fırtına bekleniyor

Filistin tasarısı BM'de onaylandı

Filistin tasarısı BM'de onaylandı

Rusya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 7 kişi öldü

Rusya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 7 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...