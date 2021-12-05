Biden-Putin zirvesinin tarihi belli oldu

Ukrayna krizine ilişkin Salı günü kritik bir görüşme var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Haberler - NTV Haber 05.12.2021 - 03:07

Biden-Putin zirvesinin tarihi belli oldu
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Görüşme hem Kremlin hem de Beyaz Saray tarafından doğrulandı. Biden ve Putin video-konferans yöntemiyle bir araya gelecek. Görüşmenin süresine iki lider karar verecek.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna konusunun yanı sıra ikili ilişkiler de masaya yatırılacak.

Biden önceki gün yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'ya karşı "askeri bir manevrasını" zorlaştırmayı amaçlayan bir plan üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

İki lider en son 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti.

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