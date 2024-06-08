Biden ve Macron'dan yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü operasyona destek

Biden ve Macron, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.



İki lider, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki farklı noktalara düzenlediği ve 210 Filistinlinin öldürüldüğü saldırılarda 4 İsrailli esiri kurtarmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.



Macron ve Biden, 4 İsrailli esirin kurtarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



Gazze'deki duruma ilişkin konuşan Macron, "9 ay çatışmanın ardından, Refah'taki durum ve aynı şekilde insani kayıp sayısı kabul edilemez." dedi.



İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımların geçişi için "tüm noktaları açmamasını" eleştiren Macron, daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için acil ateşkes çağrısı yaptı.



Gazze'deki esirlerin derhal serbest bırakılmasını isteyen Macron, "İsrail ordusu tarafından 4 İsrailli rehinenin kurtarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.



Macron ayrıca savaşın bölgeye yayılmasını engellemek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) tüm rolünü üstlenebilmesi gerektiğini ifade etti.



Öte yandan Macron, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarla, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik adımlar attığı ve nükleer programıyla bölgede gerilimi artırdığı değerlendirmesini yaparak, Fransa ve ABD'nin bu durumun önüne geçmek için gerekli baskıyı uygulamaya hazır olduğunu kaydetti.



Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında ABD ile ortak bakış açıları olduğunu, uluslararası hukuka saygı duyulmasını ve halkların kendi kaderini tayin edebilmesini istediklerini belirtti.



ABD'nin Ukrayna'ya yönelik çabalarından ötürü Biden'a teşekkür eden Macron, "Bu savaşta Avrupa’nın güvenliği ve istikrarı söz konusu." dedi.



Biden ise Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Fransız-Amerikan tarihi tecrübesine şahitlik ettiği anları "etkileyici" olarak niteledi.

