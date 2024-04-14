Biden ve Netanyahu görüştü: "ABD karşı saldırı istemiyor"

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü.



ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik İHA saldırısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Joe Biden, İran'ın saldırısını "olabilecek en güçlü şekilde" kınadığını ifade etti.

Netanyahu'ya "sarsılmaz" desteğini yeniden teyit ettiğini söyleyen Biden, ABD'nin İsrail'in İran'a ait insansız hava araçları ve füzelerin "neredeyse tamamını" düşürmesine yardım ettiğini belirtti.



ABD'nin kendi kuvvetlerine ve tesislerine yönelik saldırı gerçekleşmediği bildirildi. Böyle bir durum gerçekleştiği takdirde Biden, "Washington'ın tüm tehditlere karşı uyanık kalarak gerekli tedbirleri almaktan çekinmeyeceğini" vurguladı.

"ABD KARŞI SALDIRIYA DESTEK VERMEYECEK"

Amerikan CNN kanalına konuşan bir yetkiliye göre, Biden Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi.

Biden, Netanyahu'ya "ABD'nin İsrail'e desteği tamdır" mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.

Haberde Biden'ın, Netanyahu'ya, "bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını" ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söylediği aktarıldı.

Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak bir İsrail "karşı saldırısını" ABD'nin desteklemediğini kaydetti.



G7 LİDERLERİ TOPLANACAK



Biden, Yedi Büyük Ekonomi Grubuna atıfta bulunarak yaptığı açıklamada, "Yarın G7'deki lider dostlarımı, İran'ın saldırısına birleşik bir diplomatik tepkide karar kılmak için bir araya getireceğim" dedi.