Biden yine gündemde: Olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı

ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü kapsamında Fransa’da düzenlenen anma töreninde, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı. Son günlerde yaşadığı hafıza problemleri ve konuşma güçlükleriyle mercek altında olan ABD başkanın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Biden yine gündemde: Olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
ABD'de gündem Biden'ın akıl sağlığı: "Artık aynı kişi değil"

ABD'de gündem Biden'ın akıl sağlığı: "Artık aynı kişi değil"

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’nın Colleville-sur-Mer kentindeki mezarlığında, 2. Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı.

Törenden paylaşılan görüntülere göre, Biden, var olmayan bir sandalyenin önünde durduğunu zannederek oturmaya çalıştı.

Sosyal medyada da yayılan görüntülere dair bazı kullanıcılar Biden’ın yaşı ve sağlık durumuna yönelik eleştirel yorumlarda bulundu.

BIDEN'IN AKIL SAĞLIĞI

ABD gazetesi Wall Street Journal (WSJ) geçtiğimiz günlerde Başkan 'ın akıl sağlığı üzerine kapsamlı bir rapor yayınladı.

45'i aşkın kişiyle görüşülen raporda, Biden'la vakit geçiren kişiler, son aylarda çok sessiz konuştuğunu ve söylediklerinin güçlükle anlaşıldığını aktardı.

Biden'ın tavrının ve politika ayrıntılarına ilişkin kavrayışının güne göre değiştiği, konuşurken sık sık notlara güvendiği ve konferanslar sırasında yardımcılarından destek aldığı öne sürüldü.

Raporda, "Konuşmanın çoğunu kendisi yapmadı" ifadesine yer verilirken, Başkan'ın kendisine doğrudan sorulan bazı soruları çalışanlarının yanıtlamasını istediği belirtiliyor.

2023 mayısındaki borç limiti tartışmaları sırasında Biden'la görüşen eski Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, "Hep kartları vardı. Başka türlü müzakere edemiyordu. Onunla başkan yardımcısıyken de görüşürdüm, evine giderdim. O artık aynı kişi değil" ifadelerini kullandı.

ABD TARİHİNİN EN YAŞLI BAŞKANI

1942'de doğan Joe Biden, ABD tarihinin gördüğü en yaşlı başkan. Yeniden seçilirse ve yaşamını sürdürebilirse ikinci dönemi sonunda 86 yaşına basacak.

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