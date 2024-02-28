Biden'a Gazze şartlı destek: Seçmenden politikanı değiştir mesajı

Amerika Birleşik Devletleri'nde "salıncak" eyaletlerden biri kabul edilen Michigan'da ön seçim yapıldı. Hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar sandığa gitti. Demokrat Başkan Joe Biden, Michigan'ın desteğini aldı. Oyların yüzde 50'si sayıldığında Biden'ın oy oranı yüzde 80'di. Ancak Arap Amerikalı nüfusu yüksek olan eyalette Biden'a protesto oyları da çıktı. 58 binden fazla seçmen "uncommitted" yani "taahhütsüz" oy kullandı.



"Taahhütsüz oy", seçmenin, Ağustos ayında yapılacak kongrede, Biden'ı destekleyeceğinin kesin olmadığını gösteriyor. "Taahhütsüz" oyarın nedeni, Biden'ın Gazze Savaşı'nda İsrail'e verdiği destek.



2020'de Biden'ı destekleyen Arap Amerikalılar ve bazı ilerici Demokratlar, Başkan'ın Ortadoğu politikasına tepkili. Amerikan yönetiminin İsrail'e desteğine tepki gösterenler "Michigan'ı Dinle" adıyla bir kampanya başlatmıştı. Kampanyayı yürütenlerin amacı, 10 bin seçmenin "taahhütsüz" oy kullanmasını sağlamaktı.

Çıkan sonuç, kampanyanın beklentileri aştığını gösteriyor.



Bu sonuç, Michigan'da 58 bin kişinin yani seçmenlerin yüzde 13'ünün Biden'a koşullu destek verdiğini gösteriyor.



Biden ve Trump, aynı gün Meksika sınırını ziyaret edecek Haberi Görüntüle Kasım'da yeniden seçilmek isteyen Amerikan Başkanı'ndan, Gazze politikasını değiştirmesini istiyorlar.



Michagan, taahhütsüz ya da koşullu oy verme geleneğiyle biliniyor. Eski Başkan Barack Obama'ya, 2012'deki önseçimde 21 bin taahhütsüz oy çıkmıştı. Biden'a atılan taahhütsüz oylar, bunun iki katından fazla.



Michigan'ın, 5 Kasım seçimlerinde belirleyici rol oynaması bekleniyor. Amerikan Başkanı'nın yeniden seçilmek için bu eyaletin desteğine ihtiyacı var. Biden, 2020 seçimlerinde Michigan'da Donald Trump'a 2,8 puan fark atmıştı.



Cumhuriyetçi Donald Trump da Michigan'da istediğini aldı. Trump, bu eyalette de tek rakibi Nikki Haley'e açık ara fark attı.



Böylece eski Başkan, bugüne kadar girdiği beş önseçimin tamamında seçmenin desteğini almayı başardı.