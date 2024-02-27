Biden ve Trump, aynı gün Meksika sınırını ziyaret edecek

SINIR GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR



ABD Kongresinde, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki sınır güvenliği konusu özellikle bütçe tasarılarında sürecin tıkanmasına neden oluyor.



2024 mali yılı bütçesi, yeterince sınır güvenliğine para ayrılmadığı gerekçesiyle Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler tarafından reddediliyor ve ülke bu yüzden, 1 Ekim 2023'ten bu yana geçici bütçelerle idare ediliyor.



ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyeleri, Ukrayna ve İsrail'e yapılacak yardımları da kapsayan yaklaşık 95 milyar dolarlık dış yardım paketini benzer gerekçelerle onaylamamak için diretiyor.



Ülkede yapılan bazı anketlerde, Amerikalı seçmenin yasa dışı göçü "ciddi sorun" olarak gördüğü, güvenlik ve ekonomi gibi konularda Trump'a Biden'dan daha çok güvendiği kaydediliyor.