Biden'dan embriyoların çocuk sayılması kararına tepki

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada, Alabama Yüksek Mahkemesi'nin dondurulmuş embriyoların eyalette çocuk olarak kabul edildiği yönündeki kararını eleştirerek, bunun "acımasız ve kabul edilemez" olduğunu ifade etti.



Biden, “Bugün, 2024 yılında Amerika'da kadınlar acil servislerden geri çevriliyor ve sağlık hizmeti için yüzlerce kilometre yol katetmek zorunda kalıyor. Doktorlar ise kürtaj yaptıkları için soruşturma açılmasından korkuyor. Ve şimdi Alabama'daki bir mahkeme, umutsuzca hamile kalmaya çalışan ailelerin bazı doğurganlık tedavilerine erişimini riske attı. Kadınların kendileri ve aileleri adına bu kararları verme becerisinin göz ardı edilmesi aşırı ve kabul edilemez." dedi.



Başkan bunun bir hata olduğunu belirttiği konuşmasında Amerika'nın her yerinde kadınların başına gelenlerden endişe duyduğunu belirtti.



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Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise, mahkemenin kararını kınadı. Harris, "Bu karar çok acımasız ve kadınları ne zaman ve nasıl aile kuracaklarına karar verme özgürlüğünden yoksun bırakıyor" dedi.



Biden’ın seçim kampanyasını yürüttüğü sosyal medya hesabı ise karar ile ilgili eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bir konuşmasını yayınlayarak, “Trump kürtajı yasaklamak için diğer başkanlardan ‘daha fazlasını’ yaptığını söyledi” ifadelerini kullandı.

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ABD’de Alabama eyaletinin Yüksek Mahkemesi’nin 16 Şubat’ta tüp bebek için dondurulan embriyoların çocuk sayıldığına ve bir kişinin yanlışlıkla embriyoları yok etmesinden sorumlu tutulabileceğine ilişkin kararı, tüp bebek merkezlerini çalışmalarını durdurmaya itmiş, eyaletteki büyük tüp bebek merkezlerinden biri olan Alabama Üniversitesi sağlık merkezi (UAB), basına IVF hizmetlerini durdurduğunu açıklamıştı.



Açıklamada, doktorların tüp bebek tedavilerinde cezai kovuşturmaya uğrama veya cezai tazminatlarla karşı karşıya kalma potansiyelini iyi değerlendirmek için hizmetlerinde duraklamaya gidildiği ifadeleri yer aldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin