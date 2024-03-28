Biden'ın Gazze politikasını eleştiren ABD Dışişleri çalışanı istifa etti

"BİZİM İÇİN DE SESİNİ YÜKSELT"



Sheline, mektubunda, "İsrail'in neden olduğu bu katliamları mümkün kılan bir yönetime hizmet edemeyeceğim için Dışişleri Bakanlığındaki görevimden istifa ediyorum. Bir insan hakları savunucusu olarak ABD'nin sahip olduğu hangi itibarı varsa Gazze'deki savaştan bu yana neredeyse tamamen yok oldu" ifadesini kullandı.



Biden yönetimi içinde ve Bakanlıkta kendisi gibi düşünen pek çok insan olduğunu belirten Sheline, aslında sessizce istifa etmeyi düşündüğünü ancak bu fikrini etrafındaki iş arkadaşlarına ilettiğinde birçok kişinin "Bizim için de sesini yükselt" dediklerini anımsattı.



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Sheline, ABD yönetiminin "İsrail'in uluslararası hukuka uygun davrandığı" kanaatine vardığını ve bunun ciddi bir "ahlaki zemin kaybı" olduğunu vurguladı.



Mektubunda, "İsrail, insani yardım girişini engellerken ve ABD havadan gıda atmak zorunda kalırken bunu söylemek, hukukla ve masum Filistinlilerin kaderiyle alay etmektir" ifadesine yer verdi.



Sheline, ABD yönetiminin İsrail'e hala hiçbir sınırlama olmadan silah gönderiyor olmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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Ekim 2023'te ABD Dışişleri Bakanlığı Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki Bölümünde Genel Müdür olarak çalışan Josh Paul, benzer gerekçelerle görevinden istifa etmişti.



Çeşitli devlet yetkilileri, ortak bir mektup kaleme alarak, Biden yönetimine "İsrail'e silah satışını durdurma" çağrısında bulunmuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin