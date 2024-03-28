Biden'ın Gazze politikasını eleştiren ABD Dışişleri çalışanı istifa etti

ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğini sürdürmesine yönelik tepkiler devam ederken, bir ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı daha görevinden istifa etti.
Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkileri Bölümündeki görevinden ayrılan Sheline'in neden görevi bıraktığına ilişkin mektubu, CNN'in internet sitesinde yayınlandı.
Biden yönetiminin Gazze politikasını sert sözlerle eleştiren Sheline, tüm dünyanın gözü önünde on binlerce masum Filistinlinin öldürülmesi karşısında yönetimin somut bir şey yapmadığını savundu.
"BİZİM İÇİN DE SESİNİ YÜKSELT"
Sheline, mektubunda, "İsrail'in neden olduğu bu katliamları mümkün kılan bir yönetime hizmet edemeyeceğim için Dışişleri Bakanlığındaki görevimden istifa ediyorum. Bir insan hakları savunucusu olarak ABD'nin sahip olduğu hangi itibarı varsa Gazze'deki savaştan bu yana neredeyse tamamen yok oldu" ifadesini kullandı.
Biden yönetimi içinde ve Bakanlıkta kendisi gibi düşünen pek çok insan olduğunu belirten Sheline, aslında sessizce istifa etmeyi düşündüğünü ancak bu fikrini etrafındaki iş arkadaşlarına ilettiğinde birçok kişinin "Bizim için de sesini yükselt" dediklerini anımsattı.
"İSRAİL HUKUKA UYGUN DAVRANIYOR" DEMEK ALAY ETMEKTİR
Sheline, ABD yönetiminin "İsrail'in uluslararası hukuka uygun davrandığı" kanaatine vardığını ve bunun ciddi bir "ahlaki zemin kaybı" olduğunu vurguladı.
Mektubunda, "İsrail, insani yardım girişini engellerken ve ABD havadan gıda atmak zorunda kalırken bunu söylemek, hukukla ve masum Filistinlilerin kaderiyle alay etmektir" ifadesine yer verdi.
Sheline, ABD yönetiminin İsrail'e hala hiçbir sınırlama olmadan silah gönderiyor olmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
BU İSTİFA İLK DEĞİL
Ekim 2023'te ABD Dışişleri Bakanlığı Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki Bölümünde Genel Müdür olarak çalışan Josh Paul, benzer gerekçelerle görevinden istifa etmişti.
Çeşitli devlet yetkilileri, ortak bir mektup kaleme alarak, Biden yönetimine "İsrail'e silah satışını durdurma" çağrısında bulunmuştu.
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