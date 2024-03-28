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İrlanda'dan Gazze'ye destek: Soykırım davasına dahil olacak

İrlanda, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açılan çığır açıcı soykırım davasına dahil olma kararı aldığını duyurdu. İrlanda hükümeti, soykırım tanımını "insani yardımın engellenmesini" de içerecek şekilde genişletme teklifinde bulunacak.

İrlanda'dan Gazze'ye destek: Soykırım davasına dahil olacak
İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin

Dışişleri Bakanı Micheal Martin, bugün erken saatlerde İrlanda'nın Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahale edeceğini duyurdu.

Duyuruda İrlanda, AB'nin en Filistin yanlısı ülkelerinden biri olarak tanımlandı.

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YARDIM KISITLAMASINDA NİYETİ

Bakan Micheal Martin, İrlanda hükümetinin Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasına dahil olacağını ve 'de "temel ihtiyaçların kısıtlanmasının" soykırım niyeti teşkil edebileceğini savunacağını söyledi.

Martin açıklamasında, “Mahkemeyi, bir milletin toplu olarak cezalandırılmasının soykırıma dahil olduğu konusunda tanımı genişletmeye davet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan, insan müdahalesi ile yardımın engellediğini ve bunun da bölgede telafi edilemez acılara yol açtığını vurguladı.

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"KITLIĞI YAŞADIK, NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

İrlanda Dışişleri Bakanı Martin, Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasından bu yana Gazze'de insani yardımın yarı yarıya azaldığını vurgulayarak, “Kıtlığı yaşadık, bunun ruhumuzda nasıl bir şey olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Martin, İrlanda'nın müttefikleriyle irtibat kuracağını ve diğer devletlerin müdahaleyi destekleme ihtimalini artıracağını söyledi.

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YARDIMLARIN BEŞTE BİRİ GAZZE'YE ULAŞIYOR

Gazze nüfusunun yarısı kıtlıkla karşı karşıya, tamamı ise gıda güvensizliği yaşıyor.

Yardım kuruluşları, Hamas'ın geçen Ekim ayında İsrail'e yönelik saldırılarının ardından İsrail'in bölgeye saldırılarını sürdürmesi nedeniyle yardımların yalnızca beşte birinin Gazze'ye ulaştığını söylüyor.

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