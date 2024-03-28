İrlanda'dan Gazze'ye destek: Soykırım davasına dahil olacak

"KITLIĞI YAŞADIK, NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"



İrlanda Dışişleri Bakanı Martin, Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasından bu yana Gazze'de insani yardımın yarı yarıya azaldığını vurgulayarak, “Kıtlığı yaşadık, bunun ruhumuzda nasıl bir şey olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.



Martin, İrlanda'nın müttefikleriyle irtibat kuracağını ve diğer devletlerin müdahaleyi destekleme ihtimalini artıracağını söyledi.



BM: Gazze'ye yeterli gıda girişi yapılmıyor Haberi Görüntüle YARDIMLARIN BEŞTE BİRİ GAZZE'YE ULAŞIYOR



Gazze nüfusunun yarısı kıtlıkla karşı karşıya, tamamı ise gıda güvensizliği yaşıyor.



Yardım kuruluşları, Hamas'ın geçen Ekim ayında İsrail'e yönelik saldırılarının ardından İsrail'in bölgeye saldırılarını sürdürmesi nedeniyle yardımların yalnızca beşte birinin Gazze'ye ulaştığını söylüyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin