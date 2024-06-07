Biden'ın kafası çok karışık: "İsrail, Rusya'yı işgal etmeyi planlamıyor"

Hafıza sorunları ve konuşmada çektiği güçlüklerle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden bu kez de Gazze'nin Refah kenti ile Rusya'yı karıştırdı.



Biden, ABC News televizyonuna verdiği röportajda, "İsrail'in Rusya'yı işgal etmeyi planlamadığını" öne sürdü.

"İSRAİL, RUSYA'YA GİRMEYİ PLANLAMIYOR"



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisinin verdiği tavsiyeleri dinlediğini savunan Biden, "İsrail Rusya'ya girmeyi planlamıyor" dedikten hemen sonra düzelterek, "Refah. Refah'ın tamamını işgal etmeyi planlamıyorlar" diye konuşmasına devam etti.

ABD'NİN EN YAŞLI BAŞKANI



1942'de doğan Joe Biden, ABD tarihinin gördüğü en yaşlı başkan. Yeniden seçilirse ve yaşamını sürdürebilirse ikinci dönemi sonunda 86 yaşına basacak.



Biden, sıkça yaptığı dil sürçmeleri ve gaflar ile muhalifler için eleştiri ve alay malzemesi sağlıyor.

BIDEN'IN DEĞİŞKEN TAVIRLARI



Biden'ın tavrının ve politikaya ilişkin kavrayışının güne göre değiştiği, konuşurken sık sık notlara güvendiği ve konferanslar sırasında yardımcılarından destek aldığı öne sürülüyor.



Çevresindekiler ayrıca Biden'ın hal ve tavırlarının da günden güne değiştiği, konuşurken çok uzun süreler duraksadığı, uyuduğu düşünülecek kadar uzun bir şekilde gözlerini kapadığı aktarıldı.