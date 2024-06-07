Biden'ın kafası çok karışık: "İsrail, Rusya'yı işgal etmeyi planlamıyor"

Son zamanlarda kafa karışıklıkları ve hafıza sorunlarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir gafa imza attı. Biden, verdiği bir röportaj sırasında Gazze'nin güneyindeki sınır kenti Refah'ı Rusya ile karıştırdı. Bu gaf ile mevcut başkanın ABD basını tarafından mercek altına alınan akıl sağlığı bir kez daha gündeme oturdu.

Biden'ın kafası çok karışık: "İsrail, Rusya'yı işgal etmeyi planlamıyor"
ABD'de gündem Biden'ın akıl sağlığı: "Artık aynı kişi değil"

ABD'de gündem Biden'ın akıl sağlığı: "Artık aynı kişi değil"

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Hafıza sorunları ve konuşmada çektiği güçlüklerle gündemden düşmeyen Başkanı bu kez de 'nin Refah kenti ile Rusya'yı karıştırdı.

Biden, ABC News televizyonuna verdiği röportajda, "İsrail'in Rusya'yı işgal etmeyi planlamadığını" öne sürdü.

"İSRAİL, RUSYA'YA GİRMEYİ PLANLAMIYOR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisinin verdiği tavsiyeleri dinlediğini savunan Biden, "İsrail Rusya'ya girmeyi planlamıyor" dedikten hemen sonra düzelterek, "Refah. Refah'ın tamamını işgal etmeyi planlamıyorlar" diye konuşmasına devam etti.

ABD'NİN EN YAŞLI BAŞKANI

1942'de doğan Joe Biden, ABD tarihinin gördüğü en yaşlı başkan. Yeniden seçilirse ve yaşamını sürdürebilirse ikinci dönemi sonunda 86 yaşına basacak.

Biden, sıkça yaptığı dil sürçmeleri ve gaflar ile muhalifler için eleştiri ve alay malzemesi sağlıyor.

BIDEN'IN DEĞİŞKEN TAVIRLARI

Biden'ın tavrının ve politikaya ilişkin kavrayışının güne göre değiştiği, konuşurken sık sık notlara güvendiği ve konferanslar sırasında yardımcılarından destek aldığı öne sürülüyor.

Çevresindekiler ayrıca Biden'ın hal ve tavırlarının da günden güne değiştiği, konuşurken çok uzun süreler duraksadığı, uyuduğu düşünülecek kadar uzun bir şekilde gözlerini kapadığı aktarıldı.

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