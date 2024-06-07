Biden'ın oğlu Hunter hakim karşısında: Tanıklar dinlendi

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın alma suçlamasıyla yargılandığı davaya Delaware Bölge Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın 4’üncü gününde tanıklar ifade vermeyi sürdürdü.

Hunter Biden'ın beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Beau Biden'ın eşi olan ve eşinin ölümünden sonra Hunter Biden ile ilişki yaşayan Hallie Biden, ilk kez 2015-2016 yıllarında Hunter Biden'ın kullandığı uyuşturucuları bulduğunu söyledi. 2017 ve 2018 yılları arasında Hunter Biden ile uyuşturucu kullanımı hakkında konuşmalar yaptığını ve ona "Bu böyle devam edemez, bunu yapamayız" dediğini ifade eden Hallie Biden, Hunter Biden'ın bazen "Beni rahat bırak, ben iyiyim" dediğini, bazen de "Ben bir bağımlıyım ve bunu kendi yöntemlerimle çözeceğim" dediğini anlattı.

Bir dönem Hunter Biden ile birlikte uyuşturucu kullandığını doğrulayan Hallie Biden, "Yaşadığım korkunç bir deneyimdi. Utanıyorum, mahcubum ve hayatımın o döneminden pişmanlık duyuyorum" diyerek uyuşturucu kullanmayı Ağustos 2018'de bıraktığını vurguladı.