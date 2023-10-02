Bilim dünyasında ilk: Kısa gagalı karıncayiyenin sesi kaydedildi

Avustralya Curtin Üniversitesi'nde tek delikliler takımından kısa gagalı karıncayiyenlerin nadiren duyulan sesi ilk kez kaydedildi. Kaydedilen seslerin, çiftleşme dönemindeki hayvanlara ait olduğu belirtildi.

Bilim dünyasında ilk: Kısa gagalı karıncayiyenin sesi kaydedildi
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Curtin Üniversitesi'nin internet sitesine göre, Avustralyalı araştırmacılar birbiriyle iletişim kurmaya çalışan, kirpiye benzeyen kısa gagalı karıncayiyenlerin ilk defa sesini kaydetti.

Çiftleşme dönemindeki kısa gagalı karıncayiyenlerin (tachyglossus), cıvıldama, homurdanma ve hırıltı gibi sesler çıkardıkları aktarıldı.

Bilim dünyasında ilk: Kısa gagalı karıncayiyenin sesi kaydedildi - 1

"ÇİFTLEŞME DÖNEMİNDEKİ YETİŞKİNLERİN SESİ"

Batı eyaletindeki Dryandra Ulusal Parkı'nda araştırmalarını sürdüren Christine Cooper, 20 yıldır kısa gagalı karıncayiyenler üzerinde çalışmasına rağmen hayvanların sesini yalnızca 5 kez duyduğunu ve ilk kez kaydedebildiğini belirtti.

Cooper, bu süre içerisinde sesini duyduğu kısa gagalı karıncayiyenlerin her birinin çiftleşme dönemindeki yetişkinler olduğunu bildirdi.

İŞTE KISA GAGALI KARINCAYİYENLERİN SESLERİ

Tek delikliler (monotrem) takımından kısa gagalı karıncayiyenler, diğer memelilerin aksine yumurtlayarak çoğalıyor.

Araştırmacılar, seslerin anlamını araştırmaya devam edeceklerini ve kısa gagalı karıncayiyenlerin nadiren duyulan seslerini kaydedebilen kişilerin kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.

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