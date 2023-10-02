Bilim dünyasında ilk: Kısa gagalı karıncayiyenin sesi kaydedildi

"ÇİFTLEŞME DÖNEMİNDEKİ YETİŞKİNLERİN SESİ"

Batı Avustralya eyaletindeki Dryandra Ulusal Parkı'nda araştırmalarını sürdüren Christine Cooper, 20 yıldır kısa gagalı karıncayiyenler üzerinde çalışmasına rağmen hayvanların sesini yalnızca 5 kez duyduğunu ve ilk kez kaydedebildiğini belirtti.



Cooper, bu süre içerisinde sesini duyduğu kısa gagalı karıncayiyenlerin her birinin çiftleşme dönemindeki yetişkinler olduğunu bildirdi.



İŞTE KISA GAGALI KARINCAYİYENLERİN SESLERİ