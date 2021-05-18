Bilim insanlarından Olimpiyat çağrısı: İptal edilmesini şiddetle talep ediyoruz

Geçtiğimiz yıl corona virüs nedeniyle ertelenen ve bu sene 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile ilgili şehrin en önemli sağlık kuruluşundan açıklama geldi.

Yaklaşık 6 bin yönetici statüsündeki doktoru temsil eden Tokyo Tıp Doktorları Derneği, olimpiyatların ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

Oyunların başlamasına 3 aydan kısa bir süre kaldığının altını çizen dernek, ülkedeki hastanelerin kapasitelerinin corona virüs hastalarıyla dolup taştığını belirtti.

'HASTANELERDE BOŞ YER YOK'

Özellikle Tokyo’daki hastanelerde corona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle neredeyse hiç boş yer olmadığını bildiren Tıp Doktorları Derneği, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'ya mektup gönderdiklerini açıkladı.

Mektupta, "Yetkililerden IOC'yi (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) Olimpiyatları düzenlemenin zor olduğuna ikna etmelerini ve Olimpiyat Oyunlarını iptal etme kararını almalarını şiddetle talep ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

126 MİLYONLUK NÜFUSUN YÜZDE 3,5'İ AŞILANDI

Haber ajansı Reuters, başkent Tokyo’daki bazı sağlık personellerinin hastanelerdeki yataklarda boş yer kalmadığını bildirdiğini aktardı.

Haberde, 126 milyonluk ülkede nüfusun yüzde 3,5’i aşılandığı belirtilirken hükümet yetkililerinin yavaş devam eden aşılama çalışmaları sebebiyle yoğun eleştiri altında kaldığının altı çizildi.

31 MAYIS'A KADAR OHAL

Enfeksiyonlardaki artışlar nedeniyle Japonya hükümetiTokyo ve diğer bazı şehirlerde 31 Mayıs’a kadar OHAL ilan ederken Japonya Sağlık Bakanlığı corona virüs vakalarının 26 Nisan’dan bu yana en düşük seviye olan 3 bin 680’e indiğini belirtti.

23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 gerçekleşecek olan Olimpiyatlara 420 sporcunun katılacağı bildirilirken Başbakan Suga ise, Japonya'nın Covid-19 önlemlerini sürdürdüğünü, "güvenli ve emniyetli bir Olimpiyata" ev sahipliği yapabileceğini söyledi.