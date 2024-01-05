Bilim insanlarından risk almayı azaltan beyin çipi: Kumar bağımlılığının sonu olabilir

Japonya'daki Kyoto Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, makak maymunlarının beyninin iki farklı bölümünü harekete geçirmek için yerleştirilen çiplerden gelen sinyalleri kullandı.



Beyinlerindeki bir bölüm uyarıldığında hayvanlar daha büyük kazanç umuduyla daha büyük riskler almaya teşvik edildi. Diğer bölüm uyarıldığında ise hayvanların daha küçük ama daha net bir ödülle yetindiği gözlemlendi.



Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, bu araştırmanın kumar bağımlılığının "sinirsel köklerine" dair fikir verdiğini söyledi.

MAYMUNLAR KUMAR OYNAMAYA MEYİLLİ



Bilim insanları işe deneyi gerçekleştirecekleri 6 maymunun kumar oynamayı sevip sevmediğini anlamakla başladı.



Ödül için maymunları ekrandaki farklı renkli noktalara bakmaları konusunda eğittiler.



Seçili noktalar maymuna her seferinde yüzde 90 ihtimalle küçük bir ödül veriyordu; düşük risk, düşük ödül. Diğer noktalar ise 10 kat daha büyük ödüller verdi, ancak ödül verme ihtimali sadece yüzde 10'du; yüksek risk, yüksek ödül.



Maymunlar ezici bir çoğunlukla yüksek riskli ve yüksek ödüllü noktalara yöneldi. Kumar makinesindeki bir kumarbaz gibi daha çok kaybedecek olsalar bile kazanç elde etme güdüsüyle kumar oynadılar.



Daha sonra ekip, bu risk-ödül hesaplamasını beynin hangi bölgesinin kontrol ettiğini bulmaya çalıştı.



Karar vermede rol oynadığı bilinen belirli bir bölgeyi etkisiz hale getirdiklerinde maymunlar riskli seçimler yapmayı bıraktı.



Araştırmacıların belirlediği bölge, maymunun ön lobundaki "Brodmann" alanının bir parçası; burası konuşma, işitme ve hareket de dahil olmak üzere her türlü beyin aktivitesiyle ilişkili düzinelerce küçük parçaya sahip.