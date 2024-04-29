Fransa Dışişleri Bakanı: Gazze'deki durum felaket, ateşkes sağlanmalı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün başlayan toplantılarda, Gazze'ye ilişkin açıklamalar bugün de devam ediyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejoune, Gazze ateşkesi konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak "dikkatli olunması gerektiğini" söyledi.

Sejourne, "İlerleme kaydediyoruz ama bu tür görüşmeler ve müzakerelerde daima dikkatli olmak gerekiyor. Gazze'deki durum felaket ve ateşkes sağlanması gerekiyor" diye konuştu.

Sejourne, Gazze'deki ateşkes ve insani durumun Arap ve Batı devletleri arasında Riyad'da tartışılacağını belirtti

"Gazze Temas Grubu" dün, silah ihracatının durdurulması da dahil olmak üzere uluslararası toplumdan İsrail'e etkin yaptırımlar uygulamasını talep etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Riyad'daki toplantıda bir araya gelen Temas Grubu, Gazze'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu, Filistin halkının kendi toprakları dışına tehcir gayretlerinin kati bir şekilde reddedildiğini ve Filistin'in Refah kentine yönelik herhangi bir askeri operasyona karşı olduklarını vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.

