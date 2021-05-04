Bill Gates ve eşi Melinda Gates 27 yıllık evliliğin ardından boşanıyor

Dünyanın en zengin dördüncü insanı boşanıyor.



Yaklaşık 130 milyar dolarlık servete sahip Microsoft'un kurucusu Amerikalı iş insanı Bill Gates ve eşi Melinda Gates ayrılık kararı aldı.

65 yaşındaki Bill Gates, boşanma kararını Twitter hesabından, "İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık" açıklamasıyla duyurdu.



27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde insanlara kurdukları vakıf ile sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirten Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.

İkili, küresel yardım kuruluşu Bill ve Melinda Gates Vakfı'nda birlikte çalışmayı sürdüreceklerini açıkladı.



Vakıf geçtiğimiz aylarda coronavirüs aşılarının geliştirilmesi ve dağıtımı için verdiği 1,75 milyar dolarlık hibeyle dikkat çekmişti.



Boşanmada çiftin varlıklarının nasıl paylaşılacağına dair detay verilmedi.



Gates çiftinin yolu Melinda'nın Microsoft'ta çalışmaya başlamasıyla kesişti. 1987 yılında tanışan ikili yedi yıl sonra evlendi.



Melinda daha önce yaptığı bir açıklamada, Bill'in evlilik konusunda haftalarca düşündüğünü, hatta beyaz bir tahtada evliliğin artı ve eksilerinin yer aldığı bir liste yaptığını söylemişti.



Evliliklerini "inanılmaz derecede zor" olarak tanımlayan Melinda, eşinin günde 16 saat çalıştığı için ailesine zaman ayıramadığını belirtmişti.



27 yıldır evli olan çiftin 18, 21 ve 25 yaşlarında üç çocuğu var.

