Binalardaki deprem hasarını önceden ölçen teknoloji geliştirildi

Araştırmanın yazarlarından TU Jeodezi ve Ölçüm Sistemleri Mühendisliği Enstitüsü Başkanı Werner Lienhart, "Bu sistemin binayı statik ve dinamik olarak denetlemesi, yapının mevcut sağlığını derinden anlamamızı sağlıyor. Bu da köprüler ve barajlar gibi büyük mühendislik yapılarının ömürlerine dair çok önemli ipuçları veriyor." ifadesini kullandı.



Sistem ilk olarak Viyana'daki DC Kuleleri'nde test edildi.