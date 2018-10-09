İspanya'da, şimdi 49 yaşında olan Ines Madrigal’ın doğduğunda kendisini annesinden alıp başka bir kadına vermekle suçladığı doktor Eduardo Vela hakkındaki davada karar verildi.

Eduardo Vela

Madrid Mahkemesi, savcının toplam 11 yıl hapis cezası istediği sanığı suçlu bulsa da, zaman aşımı nedeniyle ceza verilemeyeceğine hükmetti.



Ines Madrigal’ın avukatı karara itiraz edeceklerini söyledi.



1969 yılında Eduardo Vela’nın görev yaptığı Madrid’deki bir klinikte doğan Madrigal, biyolojik annesinden alınarak çocuk sahibi olamayan bir kadına verilmişti. Şimdi 49 yaşında olan kadın, 2010’da binlerce “çalıntı bebek”ten biri olduğunu öğrenmişti.



Diktatör Francisco Franco döneminde solcu muhaliflerin yanı sıra evlenmemiş veya fakir çiftlerin yeni doğan bebekleri annelerinden alınıp başka ailelere verilmiş veya satılmıştı. Annelere ise bebeklerinin doğum esnasında öldüğü söylenmişti.