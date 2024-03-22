Binlerce ünlü deepfake pornosu kurbanı oldu

İngiliz Channel 4 News haber kanalı, en çok ziyaret edilen beş deepfake web sitesine ilişkin bir araştırma yaptı.

Araştırmanın sonucunda, 255'i İngiliz olmak üzere yaklaşık 4 bin ünlünün deepfake porno içeriklerinin kurbanı olduğu ortaya çıktı.



Bu isimler arasında yapay zeka kullanılarak yüzleri pornografik materyal üzerine montajlanan kadın aktörler, TV yıldızları, müzisyenler ve adı açıklanmayan YouTuber'lar da yer alıyor.

ÜÇ AYDA 100 MİLYON GÖRÜNTÜLEME



Araştırma, beş deepfake sitesinin üç ay içinde 100 milyon görüntüleme aldığını ortaya çıkardı.



Kurbanlar arasında olduğu tespit edilen Channel 4 Haber sunucusu Cathy Newmani "Bu bir ihlal gibi geliyor. Dışarıda bir yerlerde bu videoları bir araya getiren biri var. Ben onları tanımıyorum ve onların benim bu tür bir hayali versiyonumu, bu sahte versiyonumu görebilmesi gerçekten kötü hissettiriyor" diye konuştu.

2023 YILINDA 143 BİN 733 YENİ VİDEO YÜKLENDİ



Çevrimiçi Güvenlik Yasası uyarınca 31 Ocak'tan bu yana bu tür pornografik görüntüleri izinsiz paylaşmak İngiltere genelinde yasa dışı. Ancak içeriğin oluşturulması yasa dışı değil. Yasa, yapay zeka tarafından oluşturulan deepfake pornografi içeriklerinin yaygınlaşması nedeniyle kabul edildi.



İlk deepfake porno videosunun 2016 yılında çevrim içi olarak paylaşıldığı tespit edildi.



2023'ün ilk üç çeyreğinde ise, en büyük 40 deepfake pornografi sitesine 143 bin 733 yeni deepfake porno videosu yüklendi. Bu sayı, önceki yılların toplamından daha fazla.

