BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Corona virüs en kötüsü değil

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucusu bilim insanı Prf. Dr. Uğur Şahin ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'e önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde de normalleşme için dikkat çeken tarih açıklamasıyla gündeme gelen Şahin'in dikkat çeken uyarısı gündeme bomba gibi düştü.



Hürriyet'te yer alan bilgilere göre Uğur Şahin, röportajında Covid-19 salgınının dünyanın gördüğü en kötü salgın olmayacağını; gelecekte hepimizi daha ölümcül ve yıkıcı salgınların beklediğini söylerken bu durumla başa çıkmanın anahtarının hazırlıklı olmak olduğunun altını çizdi.



Şahin'e göre hazırlıklı olmak için insanlığın alabileceği en büyük önlemin aşılarda saklı olduğunu vurguladı.



Uğur Şahin röportajında şu ifadelere yer verdi: 'İlaç üreticileri ve dünya devletlerinin birincil hedefi bir aşı üretildikten sonra tüm dünyayı üç ay içinde bağışık hale getirecek bir üretim kapasitesine ulaşmak olmalıdır.'

Dünyadaki aşılama üretimi ve kampanyaların şu anki durumuna bakınca bu gerçekleşmesi zor bir hayal gibi görünüyor. Şahin bunun çözümünün ise devletler ve özel sektör arasında yapılacak ortaklıkta yattığını belirtiyor. Bunun sağlanması için de sigorta sistemindeki sorunların giderilmesi gerekiyor.



Şahin 'Dünyadaki tüm nüfus için yeterli dozu üretmeye hazır değiliz.' diyor ve ekliyor 'Bunun değişmesi gerek. Aşıyı sadece hızlıca bulmak değil aynı zamanda yeterli dozu hızlıca üretmek de en önemli zorunluluk.'

2022’DE HEDEF 3 MİLYAR DOZ



Şu an itibarıyla Avrupa nüfusunun yüzde 7’si, ABD nüfusunun ise yüzde 19’u en az 1 doz aşı olmuş durumda. Şahin, aşı üreticilerinin gelecek yıl tüm dünyaya yetecek dozu sağlayacağını düşünüyor.



Pfizer-BioNTech’in 2022 için koyduğu yıllık hedef Şahin tarafından 3 milyar doz olarak açıklanmıştı. Ortaklıklara açık olduğunu belirten Şahin, “Ancak sadece onlara bağlı kalamayız” diye konuştu.

ŞAHİN'E GÖRE NORMALLEŞME NE ZAMAN?



Uğur Şahin geçtiğimiz haftalarda normalleşme süreci hakkında Alman basınına açıklamalarda bulunmuş; Der Spiegel ve Bild gazetesine verdiği mülakatta, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün Mayıs- Haziran aylarında gerçekleşeceğini söylemişti.

AŞILANMA EN BÜYÜK ETKEN



Aşılamaya vurgu yapan Şahin, "Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak Covid-19’un kontrol altına alınması, virüsün artık bulaşmayacağı ve tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama tekrar dönebileceğimiz anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

HER İKİ YILDA BİR AŞI TEKRARI



Virüsteki mutasyonların artmasının endişe verici olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, geliştirdiği aşının bu kadar yüksek etki etmesini beklemediğini de ayrıca belirtti. Şahin, corona virüs aşısı sayesinde virüsün insan vücudundaki gelişiminin engellendiğini ifade ederken corona virüs aşısının her iki yılda bir tekrar edilmesi gerektiğini de ayrıca belirtti.