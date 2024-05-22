Bir ayda iki kez tırmandı: Nepalli "Everest Adam" rekorunu yeniledi

Nepalli dağcı ve turist rehberi Kami Rita, 30. kez Everest Dağı'nın zirvesine ulaşarak dünyanın en yüksek dağının zirvesine en fazla çıkan insan olma rekorunu yeniledi. Kami Rita, bir ayda ikinci kez dünya rekoruna imza attı.

Bir ayda iki kez tırmandı: Nepalli "Everest Adam" rekorunu yeniledi
Nepalli "Everest Adam" 29. zirve rekorunu kırdı

Nepalli "Everest Adam" 29. zirve rekorunu kırdı

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Nepalli dağcı Kami Rita, dünyanın en yüksek noktası Dağı'nın zirvesine 30. kez ulaşmayı başararak bir ayda ikinci kez rekoruna imza attı.

Hükümet yetkililerinden Khim Lal Gautam, yaptığı açıklamada Rita'nın 8 bin 848 metre yüksekliğindeki zirveye yerel saatle 08.00 sularında ulaştığını belirtti.

Böylece Rita, zirveye bu ay ikinci tırmanışıyla rekorunu tazeledi ve " zirvesine en çok çıkan insan" ünvanını korumuş oldu.

İlk kez 1994'te Everest zirvesine çıkan 54 yaşındaki Rita, 12 Mayıs'taki 29'uncu tırmanışının ardından 30. kez zirveye adım attı.

'in, nisan-haziran döneminde devam edecek tırmanış sezonu kapsamında 414 dağcıya Everest'e tırmanma izni verdiği bilgisi paylaşıldı.

600'den fazla dağcı, geçen yıl Everest'in zirvesine tırmanmayı başarırken 18 dağcı hayatını kaybetmişti.

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