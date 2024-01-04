Bir kişinin kaşlarına bakarak "narsist" olup olmadığını anlamak mümkün

Uzmanlara göre kendilerine hayranlık duyan kişiler, daha çarpıcı ve benzersiz bir görünüm elde etmek için kaşlarını mükemmelleştirmeye çalışmaya daha yatkın.
Araştırma, insanların karşılarındaki kişinin kaş şeklinin "ayırt ediciliğine" dayanarak "narsist" olup olmadığını doğru bir şekilde tahmin edebileceklerini öne sürdü.
Toronto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından 2018 yılında yürütülen çalışmada katılımcılara kişilik bozukluğunu teşhis etmek için "narsistik kişilik envanteri testi" uygulandı.
Daha sonra katılımcıların fotoğrafları "sadece kaşları görünecek şekilde" kırpıldı ve bunlar ayrı bir gruba gösterildi.
Bu grup kaşları "bakımlı", "farklı" ve "kadınsı" gibi özelliklere göre derecelendirdi.
Sonuçlar kalınlık ve yoğunluk da dahil olmak üzere farklı kaşlara sahip olan kişilerin narsist olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.
Araştırmacılar bunun nedeninin narsistlerin estetik açıdan benzersiz bakışlara sahip olmak istemeleri olduğunu öne sürdü.
Independent'a konuşan Dr. Miranda Giacomin, "Kaşlar yüzü tanımayı kolaylaştırır. Narsistler, tanınmak için farklı, kalın ve yoğun kaşlar kullanmayı tercih ediyor olabilir." ifadelerini kullandı.
NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?
Narsistik kişilik bozukluğundan muzdarip kişiler genellikle özgüvensizlik gibi duygulardan kaçınmak için kendileri hakkında idealize edilmiş ve görkemli bir imaja odaklanıyor.
Erkeklerin narsist olma olasılığı kadınlara göre iki kat daha fazla ve bozukluğun belirtileri erken yaşlarda veya gençlik yıllarında ortaya çıkmaya başlıyor.
Bozukluğun nedenleri arasında çocukken yaşanan travmalar, reddedilme gibi olumsuz deneyimler veya aşırı hoşgörülü ebeveynlere sahip olmak yer alıyor.
Bu bozukluğa sahip kişiler manipülatif davranışlar sergileyebiliyor ve çevreleri tarafından sürekli onaylanmaya ihtiyaç duyuyor.
Araştırmalar ABD nüfusunun yaklaşık binde 5'inin veya her 200 kişiden birinin bu bozukluğa sahip olduğunu gösteriyor.
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