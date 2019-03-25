Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasıtepki gördü.

AB: İSRAİL'İN İŞGALİNDE OLAN TOPRAKLAR ÜZERİNDEKİ EGEMENLİĞİNİ TANIMIYORUZ

AB Sözcülüğünden yapılan açıklamada, birliğin, uluslararası hukuk uyarınca Haziran 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımadığı ve bu toprakları İsrail'in parçası olarak görmediği vurgulandı.



Açıklamada, "Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." ifadesi kullanıldı.

BM: GOLAN TEPELERİ'NİN STATÜSÜ DEĞİŞMEDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ''Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.'' dedi.



Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararına ilişkin açıklamada bulundu.



Sözcü Dujarric, ''Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.'' ifadesini kullandı. .



RUSYA: BU DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRİR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepelerine ilişkin kararını eleştirerek, "Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir." dedi.



Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepelerine ilişkin başkanlık kararını imzalaması üzerine Rus Russkoye Radyosu'nda değerlendirmelerde bulundu.



Trump’ın kararını eleştiren Zaharova, "Uluslararası hukuka aykırı bu karar maalesef Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir." diye konuştu.



Zaharova, söz konusu karara ilişkin Rusya’dan daha önce çok sayıda açıklama yapıldığını vurgulayarak, “Böyle şeyler hukuki zeminin dışında kalıyor. Tüm uluslararası çalışmaları, BMGK kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir." ifadesini kullandı.

İNGİLTERE: TANIMADIK, TANIMAYI DA PLANLAMIYORUZ



İngiltere, "Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail'in 1981'deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz" açıklamasında bulundu.

GOLAN TEPELERİ NEDEN ÖNEMLİ?